Janus Henderson ernennt Head of ESG Investments

Paul LaCoursiere verstärkt das Unternehmen ab dem 6. Januar 2021. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment-Research mit und wird die Integration von ESG in allen Strategien vorantreiben.

Paul LaCoursiere wird im Londoner Büro von Janus Henderson tätig sein und an Enrique Chang, Global Chief Investment Officer, berichten. Zuvor war Paul LaCoursiere seit 2014 in verschiedenen Funktionen bei Aviva Investors tätig, zuletzt als Global Head of ESG Research. Außerdem hatte er leitende Positionen als Portfoliomanager, Kundenportfoliomanager und Senior Fixed Income Strategist bei Chicago Equity Partners, Barclays Global Investors und Munder Capital Management inne.