NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones leidet weiter unter der Corona-Krise und stellt seine Investoren auf einen deutlichen Erlösrückgang im laufenden Jahr ein. Demnach erwartet Krones für 2020 einen Umsatz von etwa 3,3 Milliarden Euro und damit etwa 17 Prozent weniger als im Jahr 2019, wie das SDax-Unternehmen am Dienstagabend in Neutraubling bei Regensburg mitteilte. Die Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet Krones bei 5,5 bis 6 Prozent, nach 5,7 Prozent im Jahr 2019. Der Konzern gibt damit erstmals einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr ab.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten kaum für Bewegung. Die Krones-Aktie lag kurz nach Handelsbeginn am Mittwochmorgen rund 0,3 Prozent im Plus. Im laufenden Jahr haben die Titel über ein Fünftel an Wert eingebüßt, auf längere Sicht sieht es noch deutlich schlechter aus. In den zurückliegenden drei Jahren steht ein Verlust von über der Hälfte für die Anteilsscheine zu Buche.