Drittes Quartal 2020: Verdopplung KfW-Fördervolumen durch Corona-Hilfe; Rückkehr in die Gewinnzone

Frankfurt am Main (ots) -



- Anstieg des KfW-Fördervolumens auf historisch hohe 109,1 Mrd. EUR - Höchstes Zusagevolumen im Inland von 89,8 Mrd. EUR

- 45,4 Mrd. EUR Zusagen für Corona-Hilfsprogramme

- 97 % der Anträge auf Corona-Hilfe kommen KMU zugute, Gewerbe und Handel stark vertreten

- Großes Interesse an energieeffizienter Wohnraumfinanzierung - 1 Mrd. EUR Zusagen in der Corona-Hilfe für Entwicklungs- und Schwellenländer - Konzerngewinn von 145 Mio. EUR



Das Ausnahmejahr setzt sich fort: Die KfW Bankengruppe hat in den ersten neun Monaten 2020 eine Verdopplung des Fördervolumens gegenüber demselben Zeitpunkt des Vorjahres auf historisch hohe 109,1 Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 53,5 Mrd. EUR, +104 %) verzeichnet. Das Zusagevolumen im inländischen Fördergeschäft hat sich aufgrund der starken Nachfrage nach der KfW-Corona-Hilfe sogar nahezu verdreifacht (89,8 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum 31,6 Mrd. EUR, +184 %). Auch die Nachfrage nach energieefizienter Wohnraumfinanzierung erfuhr einen ernormen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (19,5 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum 8,7 Mrd. EUR). Die Zusagen des Geschäftsfelds KfW Capital entwickelten sich aufgrund des Anstiegs des ERP-Venture Capital-Fondsinvestments und der Zusagen im Rahmen der Start-up-Hilfen des Bundes stark (773 Mio. EUR; Vorjahreszeitraum 103 Mio. EUR). In der Export- und Projektfinanzierung lagen die Zusagen aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise auf den Welthandel wie erwartet unter dem Vorjahresniveau (14,8 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum 17,5 Mrd. EUR). Die Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer ist auf 4,5 Mrd. EUR (3,5 Mrd. EUR) gestiegen, geprägt duch die posititive Entwicklung des Geschäftsbereichs KfW Entwicklungsbank mit einem Zusagevolumen von 3,7 Mrd. EUR (2,6 Mrd. EUR). Die DEG hat Finanzierungen in Höhe von 0,8 Mrd. EUR (0,9 Mrd. EUR) zugesagt.

Das Geschäftsjahr 2020 der KfW wird maßgeblich von den Programmen der KfW- Corona-Hilfe geprägt, die die KfW im Auftrag der Bundesregierung und in enger Zusammenarbeit mit der deutschen Kreditwirtschaft umsetzt. Bis zum 30.09.2020 sind etwa 90.000 Kreditanträge eingegangen. Ein Fördervolumen mit 45,4 Mrd. EUR wurde zugesagt. Rund 97 % der Anträge kamen von kleinen und mittleren Unternehmen, 99 % davon waren Kredite mit einem Volumen bis 3 Mio. EUR. Damit profitiert vor allem der deutsche Mittelstand von der KfW-Corona-Hilfe.