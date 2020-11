US-WAHL Britischer Außenminister Raab glaubt an verlässliches Wahlergebnis Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 10:24 | 118 | 0 | 0 04.11.2020, 10:24 | LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister Dominic Raab glaubt an ein zuverlässiges US-Wahlergebnis. Er habe "volles Vertrauen", dass die Gewaltenteilung der USA funktioniere und es ein klares Ergebnis geben werde, sagte Raab am Mittwochmorgen im BBC-Interview. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gefordert, die Auszählung der verbleibenden Stimmen gerichtlich zu stoppen und sich zum Sieger der Wahl erklärt. Der konservative Raab wollte sich nicht von der Forderung des US-Präsidenten distanzieren, die Auszählung der Stimmen vom höchsten Gericht stoppen zu lassen. Auf die wiederholte Frage danach warf er der BBC-Moderatorin vor: "Sie nehmen an einer Kampagne teil, statt nur zu berichten." Die Tory-Regierung von Premier Boris Johnson pflegt enge Beziehungen zur Trump-Regierung. Biden hingegen gilt als Brexit-Gegner und EU-Freund. Am Mittwochvormittag stand noch nicht abschließend fest, wer die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat. In mehreren Bundesstaaten wurden noch Stimmen aufgezählt./swe/DP/mis Diesen Artikel teilen

