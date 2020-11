ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie nur begrenzt zu spüren bekommen. "Die Covid-19-Pandemie war - wie bei vielen anderen Unternehmen - auch bei uns das Jahr über präsent und hat das gesamtwirtschaftliche Umfeld erheblich beeinflusst", sagte der neue Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Die Brenntag-Geschäfte seien aber im Berichtszeitraum nur begrenzt von der Covid-19-Krise betroffen gewesen. Die neuen Gewinnziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Am Aktienmarkt gab die Brenntag-Aktie im frühen Handel in einem schwächeren Umfeld um rund 1,4 Prozent nach. Allerdings konnte das Papier seit Jahresbeginn um rund 17 Prozent zulegen. In den ansonsten wie erwartet ausgefallenen Zahlen des Chemiekalienhändlers fiel nach Ansicht von Analyst Markus Mayer von der Baader Bank der freie Barmittelzufluss positiv auf. Neue Impulse könnte nun der unmittelbar anstehende Kapitalmarkttag bringen.