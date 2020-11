Jyske Realkredit’s auctions for January 1st 2021 refinancing

Jyske Realkredit’s auctions for January 1 st 2021 refinancing Jyske Realkredit plans to carry out the auctions Tuesday 24 th of November and Wednesday 25 th of November 2020 for loans in Cover pool E.

To Nasdaq Copenhagen A/S 4 th of November 2020 Announcement no. 110/2020

The refinancing amount and bonds to be offered are specified in the table below:

Open Close Alloc. Name ISIN Amount mill. LCR Tuesday 24 of November 09:00 09.30 09:35 1% Jykre 1/1-2022 SDO IT DK0009403214 1.800 2A 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2024 SDO DK0009391104 100 1A Wednesday 25 of November 09:00 09:30 09:35 1% Jykre 1/1-2022 SDO IT DK0009403214 1.800 2A 10:00 10:30 10:35 1% Jykre 1/4-2025 SDO DK0009391294 200 1B

Auction terms appear in the appendix.