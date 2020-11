Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

US-WAHL/Markt-Ticker Bitcoin reagiert zunächst nicht auf US-Wahlkrimi Die Wahlen in den USA haben an den Kryptomärkten bisher keine signifikanten Bewegungen ausgelöst. Der Kurs der bedeutendsten Digitalwährung Bitcoin lag auf der Handelsplattform Bitstamp am Mittwochvormittag mit 1,25 Prozent im Plus bei knapp 13 700 …