FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA hat den Dax und den EuroStoxx 50 am Mittwoch nur anfänglich belastet. Die Anleger suchten nach dem schwachen Start schnell ihre Einstiegschance und trieben den deutschen wie auch den europäischen Leitindex zuletzt deutlich ins Plus. Der Dax gewann fast 0,8 Prozent auf 12 182 Punkte und schaffte es damit zurück über die 200-Tage-Linie. Experten stellten die Anleger im Zuge des engen Rennens der US-Wahl bereits auf starke Kursschwankungen bis zur endgültigen Entscheidung ein./ag/jha/