Köln (ots) - Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland ist angesichts der

Corona-Krise nicht um ihre private Altersvorsorge besorgt. Jeder Zweite ist der

Ansicht, dass die Börsenkurse sich nach der Krise wieder erholen werden. Aber:

Rund ein Drittel würde generell gern mehr für die Rente sparen, glaubt aber, es

sich nicht leisten zu können. Das ergab eine repräsentative Umfrage des

Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Canada Life. Der

Lebensversicherer untersuchte im zweiten Jahr in Folge, wie sich Verbraucher das

Leben in der digitalen Gesellschaft von morgen vorstellen. Dabei wurden aus

aktuellem Anlass auch Fragen zu Krisen wie Corona aufgenommen.



Wenn es um Corona und die Auswirkungen der Krise für ihre private Altersvorsorge

geht, sind die Menschen in Deutschland überwiegend optimistisch: 52 % geben an,

nicht oder eher nicht besorgt zu sein. 24 % sind besorgt, ebenso viele sind in

der Frage gespalten.









Auch mit Blick auf die Situation am Aktienmarkt zeigen viele sich eher gelassen:

51 % der Menschen in Deutschland gehen davon aus, dass die Börsenkurse sich

wieder erholen werden. Nur 12 % glauben dies nicht. 37 % sind unentschieden.



"Wir stellen fest, dass viele Kunden langfristig denken und die Chancen und

Gesetzmäßigkeiten der Altersvorsorge mit Aktien gut verstehen", so Markus Drews,

CEO von Canada Life. "Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nicht

einfach mal eben schnell fürs Alter vorsorgen kann. Und das ist gut so:

Schließlich reden wir hier oft über Anlagezeiträume von 30 Jahren oder mehr bis

zum Rentenbeginn." Das Kerngeschäft des Versicherers sind fondsgebundene

Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment

setzen. Hier zählt Canada Life im Neugeschäft mittlerweile zu den wichtigsten

Anbietern im deutschen Maklermarkt.



Enormer Vorsorgebedarf in der Bevölkerung



Allerdings offenbaren die Menschen in Deutschland insgesamt noch große

Absicherungslücken. Nur 35 % ergreifen Eigeninitiative beim Sparen und sehen

sich für das Alter gut aufgestellt: 11 % davon geben an, dass sie sich bereits

privat finanziell abgesichert haben; 24 % sparen noch für die Rentenzeit und

sehen ihre künftige Renten-Situation positiv. Demgegenüber stehen 32 %, die gern

mehr für das Alter tun würden, es sich aber nicht leisten können.



Aber: Im Vergleich zum Vorjahr sehen sich die Menschen tendenziell etwas besser

für das Alter aufgestellt als früher. 2019 waren es lediglich 30 %, die sich Seite 2 ► Seite 1 von 2



Optimistischer Blick auf die AktienmärkteAuch mit Blick auf die Situation am Aktienmarkt zeigen viele sich eher gelassen:51 % der Menschen in Deutschland gehen davon aus, dass die Börsenkurse sichwieder erholen werden. Nur 12 % glauben dies nicht. 37 % sind unentschieden."Wir stellen fest, dass viele Kunden langfristig denken und die Chancen undGesetzmäßigkeiten der Altersvorsorge mit Aktien gut verstehen", so Markus Drews,CEO von Canada Life. "Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nichteinfach mal eben schnell fürs Alter vorsorgen kann. Und das ist gut so:Schließlich reden wir hier oft über Anlagezeiträume von 30 Jahren oder mehr biszum Rentenbeginn." Das Kerngeschäft des Versicherers sind fondsgebundeneVersicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestmentsetzen. Hier zählt Canada Life im Neugeschäft mittlerweile zu den wichtigstenAnbietern im deutschen Maklermarkt.Enormer Vorsorgebedarf in der BevölkerungAllerdings offenbaren die Menschen in Deutschland insgesamt noch großeAbsicherungslücken. Nur 35 % ergreifen Eigeninitiative beim Sparen und sehensich für das Alter gut aufgestellt: 11 % davon geben an, dass sie sich bereitsprivat finanziell abgesichert haben; 24 % sparen noch für die Rentenzeit undsehen ihre künftige Renten-Situation positiv. Demgegenüber stehen 32 %, die gernmehr für das Alter tun würden, es sich aber nicht leisten können.Aber: Im Vergleich zum Vorjahr sehen sich die Menschen tendenziell etwas besserfür das Alter aufgestellt als früher. 2019 waren es lediglich 30 %, die sich