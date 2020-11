Zalando SE (verzögert): Zalando wächst im dritten Quartal außergewöhnlich stark und profitabel

GMV wächst um 29,9 Prozent, Partnerprogramm und Zalando Lounge treiben Geschäft an

Stärkeres Wachstum und Einmaleffekte heben bereinigte EBIT-Marge auf starke 6,4 Prozent an

Prognose für das Gesamtjahr aufgrund von außergewöhnlich starkem und profitablem Wachstum im dritten Quartal erhöht

Zalando baut Connected Retail weiter aus, investiert in Verdreifachung der Anzahl angebundener Läden in 2021 und verstärkt Unterstützung für Partner

BERLIN, 4. NOVEMBER, 2020 // Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, wuchs im dritten Quartal 2020 außergewöhnlich profitabel. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um 29,9 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 21,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Insbesondere die schnell gestiegene Nachfrage von Kunden nach digitalen Angeboten im Zuge der Corona-Pandemie sowie die starke Entwicklung des Partnerprogramms und der Zalando Lounge haben das Wachstum im dritten Quartal angetrieben.

Zalando erzielte im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 118,2 Millionen Euro, was einer Marge von 6,4 Prozent entspricht. Deutlich verbesserte Umsatzkosten und Effizienzsteigerungen in der Logistik führten zu einer höheren Profitabilität im dritten Quartal. Infolge des außergewöhnlich starken Abverkaufs in der Frühjahr/Sommer-Saison konnte Zalando Wertberichtigungen auf den Warenbestand in Höhe von 35 Millionen Euro auflösen, was einen positiven Einmaleffekt auf die Profitabilität im dritten Quartal hatte.