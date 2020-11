Heidelberg (ots) - Wer ein Elektroauto fährt, tankt in der Regel deutlich

günstiger als die Fahrer von Autos mit Benzinantrieb. Doch das ist der Mehrheit

der deutschen Fahrzeughalter nicht bewusst, wie eine Umfrage im Auftrag des

Vergleichsportals Verivox ergeben hat.



Falsche Einschätzung der Stromkosten





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Mehrheit der Befragten (53 Prozent) schätzen das Verhältnis von Stromkostenund Benzinkosten beim Tanken falsch ein. 22 Prozent der Umfrageteilnehmer haltendie durchschnittlichen Tankkosten für Strom und Benzin für etwa gleich hoch. 31Prozent gehen davon aus, dass die Tankkosten für Strom höher sind. Rund 47Prozent der Befragten geben an, dass die Tankkosten für Benzin höher ausfallenals für Strom."Viele Autofahrer in Deutschland behalten die reinen Tankkosten ziemlich genauim Blick. Dennoch schätzt die Mehrheit das Verhältnis von Strom- undBenzinkosten falsch ein. Wer sein Elektroauto zuhause mit Strom auflädt, zahltdeutlich weniger als für einen vergleichbaren Benzinantrieb", sagt ThorstenStorck, Energieexperte bei Verivox.Tankkosten im VergleichLaut Bundesverband eMobilität laden rund 80 Prozent der Nutzer von Elektroautosihre Fahrzeuge zuhause oder beim Arbeitgeber auf. Daher ist für einenKostenvergleich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte (28,65 Cent/kWhim September 2020) ausschlaggebend. An öffentlichen Ladesäulen können je nachAnbieter und Aufladungsart deutlich höhere Kosten entstehen.Der durchschnittliche Stromverbrauch der zehn Elektroauto-Modelle, die im Jahr2019 am häufigsten zugelassen und durch den ADAC Ecotest geprüft wurden, liegtbei 20 kWh pro 100 km, was Kosten von 5,73 Euro entspricht.Der durchschnittliche Verbrauch von Benzinern liegt bei 7,8 Litern pro 100 km.Bei einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,245 Euro/Liter im September 2020sind das Kosten von 9,71 Euro.Der durchschnittliche Verbrauch von Pkw mit Diesel liegt bei 7 Litern pro 100km. Bei einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,049 Euro/Liter im September2020 sind das Kosten von 7,34 Euro.Drei Modelle im VergleichDass die Stromkosten für das Tanken deutlich niedriger liegen als dieBenzinkosten, zeigt der Vergleich ähnlicher Automodelle. Der VW e-Golf (136 PS)verbraucht laut dem Test des ADAC rund 17,3 kWh auf 100 Kilometern. Wird derDurchschnittspreis für Haushaltsstrom im September berücksichtigt, entsprichtdas Kosten von rund 4,96 Euro.Der moderne Benziner VW Golf 1.5 eTSI (150 PS) verbraucht laut ADAC 6,1 LiterBenzin auf 100 Kilometern, was 7,59 Euro entspricht."Der Preisunterschied steigt, je höher die jährliche Fahrleistung liegt. Werden