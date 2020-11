Eurozone Rückgang der Erzeugerpreise schwächt sich ab Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 11:05 | 54 | 0 | 0 04.11.2020, 11:05 | LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone schwächt sich der Abwärtstrend der Produzentenpreise weiter ab. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Erzeugerpreise im September um 2,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Im Vormonat hatte die Rate minus 2,6 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, im September um 0,3 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit der jetzigen Entwicklung gerechnet. Verantwortlich für den Trend weniger stark fallender Herstellerpreise waren Energie und Vorleistungsgüter, deren Preise weniger stark fielen. Die Preise für Verbrauchsgüter stiegen dagegen langsamer./bgf/jsl/jha/ Diesen Artikel teilen

