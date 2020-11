Die Aktie von Benchmark Metals könnte jetzt (erneut) den gesamten Markt outperformen. Dieses “Gebet” gab es von uns auch schon in 2019 und genau so kam es auch. Jetzt “beten” wir erneut…

Ein Investment in die Aktie des kanadischen Rohstoffunternehmens Benchmark Metals könnte vielleicht das erfolgreichste Investment sein, das man derzeit in der gesamten Branche tätigen kann. Das ist nicht einfach so daher gesagt, vielmehr haben (offensichtlich nicht nur) wir einige sehr gute Gründe für diese Annahme. Benchmark Metals exploriert das 140 Quadratkilometer große Lawyers-Projekt in Kanada. Anerkannte Größen der Branche spekulieren wohl auf einen der womöglich größten neuen Goldfunde und die Evidenz hierfür könnte jetzt sehr schnell kommen: Soeben gibt es News, die diese Annahme ganz deutlich festigen!

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News: BENCHMARK’S POTENTIAL CONTINUES TO GROW WITH NEW DISCOVERIES ALONG ITS 100% OWNED, ROAD-ACCESSIBLE, 20 KM GOLD-SILVER TREND

HIER zur Meldung.

Der Grundtenor der soeben lancierten Meldung, der in unseren Augen definitiv Anlass für einen Einstieg gibt: Das Potenzial des 20 Kilometer umfassenden Lawyers-Trend hat sich weit über das hinaus entwickelt, was ursprünglich angenommen wurde! Angesichts des kontinuierlichen Explorationserfolgs im gesamten 140 Quadratkilometer großen Landpaket erkennt Benchmark das Potenzial, die Ressource beträchtlich zu steigern. Gleich drei Neuentdeckungen werden gerade mittels Bohrungen weiter erkundet.

Der vor allem in Kanada, aber auch international anerkannte Rohstoffinvestor und Milliardär Eric Sprott, hält inzwischen rund 20% aller Aktien dieses Unternehmens, das womöglich einen der größten neuen Goldschätze Kanadas heben könnte. Und in der Tat spricht extrem vieles dafür, während sich Eric Sprott neuerdings in äußerst “namhafter” Gesellschaft befindet.

Neben Milliardär Eric Sprott sind jetzt auch andere große Fondsgesellschaften in Benchmark Metals investiert

Denn weltweit bekannte Investmentfonds sind erst vor einigen Wochen eingestiegen, so zum Beispiel van Eck, Franklin Templeton oder auch ASA/Merk Capital. Über 50 Mio. Dollar (CDN) wurden jüngst zu einem durchschnittlich weit höheren Kurs in das Unternehmen gesteckt. Denn bei über 1,40$ lag der Durchschnittspreis des jüngsten Private Placements, das für die großen Fonds und akkreditieren Investoren geöffnet war und binnen kürzester Zeit abschlossen wurde.

Sie können jetzt günstiger kaufen!

DANKE!

Bedanken dürfen wir uns dafür, dass jüngst einige Goldaktien deutlich nachgelassen haben und der Markt in dem Sog auch ein wenig auf den Kurs der Aktie von Benchmark Metals gedrückt hat. Wahrscheinlich auch nur deshalb können wir aktuell derzeit zu Kursen von nur knapp über 1,00$ (CDN) zuschlagen und uns die Aktie dieses extrem vielversprechenden Explorers ins Depot holen, wie es auch Milliardär Eric Sprott getan hat, der ein Vermögen mit Investments in Rohstoffunternehmen verdient hat. Oder wie es auch die Experten von Merk Capital oder Franklin Templeton gemacht haben.

Franklin Templeton Investments ist eine Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und ist als Franklin Resources im Aktienindex S&P 500 gelistet. Das verwaltete Vermögen beträgt 749,9 Mrd. US-Dollar. – Wikipedia

Die Marktaussichten für Goldaktien generell könnten besser nicht sein. Die Experten von CIBC Equity Research sehen den Goldpreis in 2021 bei 2.300 USD!

Unternehmen wie Benchmark Metals gehören zu den Explorern der Branche, die allerdings im Erfolgsfall häufig auch den größten Hebel bieten. Die großen “Majors”, die Produzenten und Rohstoffkonzerne, brauchen neue Lagerstätten und zahlen nicht selten hohe dreistelligen Millionenbeträge bis hin zu Milliarden für die neuen Entdeckungen von Explorern. Genau solch eine Wette gehen Anleger bei Benchmark Metals ein und dürften im Erfolgsfall extrem profitieren.

Benchmark Metals aktuell extrem “billig”? Die “Peer-Group”!

Die “Peer-Group”, insofern es wirklich eine gibt, ist wohl jetzt schon ganz deutlich höher bewertet als Benchmark Metals. Da wäre eine Great Bear Resources (GBR) mit seinem Dixie-Projekt in Kanada. Es gibt konstant sehr solide Bohrergebnisse, die den Kurs in den letzten Jahren um 8.000% nach oben geschickt haben. Eine Ressourcenschätzung gibt es noch keine (Benchmark Metals hat eine erste unabhängige NI-43-101-Schätzung für Anfang 2021 angekündigt). GBR ist heute schon mit fast 850 Mio. Dollar (CDN) bewertet, die letzte Kursfeststellung lag gestern bei über 16,00$!

Rupert Resources exploriert nach Gold in Finnland. Auch die Geologen von Rupert Resources glauben an eine neue Lagerstätte von mehren Millionen Unzen Gold. Die bislang ebenso konstant soliden Bohrergebnisse sprechen dafür. Auch Rupert Resources ist derzeit mit über 800 Mio. Dollar (CDN) bewertet. Auch die für ihr Fortschrittsstadium “günstiger bewerteten” Unternehmen mit Projekten in Kanada wie Skeena Resources oder Marathon Gold bringen um die 500 Mio. Dollar (CDN) auf die Börsenwaage.

Countdown: Lawine an Resultaten “pendent”

Benchmark Metals absolviert gerade mit 100.000 Bohrmetern eines der wohl größten Bohrprogramme im Jahr 2020. Rund 75.000 Bohrmeter sind jetzt abgeschlossen und eine Lawine an Resultaten steht an. Eine Ressourcenschätzung gemäß der kanadischen Branchenvorschriften nach NI-43.101 soll schon in Q1 2020 kommen. Eine Produktionsentscheidung soll schon schnell nach einer ebenfalls für 2021 angekündigten PEA (Wirtschaftlichkeitsstudie) und einer anschließenden Vor-Machbarkeitsstudie folgen. Das sind extrem krasse Meilensteine, die allesamt in naher Zukunft anstehen.

Ein Slide der aktuellen Unternemenspräsentation von Benchmark Metals zeigt: Das Unternehmen ist selbst auf eine potenzielle Übernahe aus und treibt daher eine Produktionsentscheidung in extrem großen Schritten voran.

Wir glauben, das kein besserer Einstiegszeitpunkt kommen wird, es sei denn, Sie haben eine Zeitmaschine und drehen die Zeit zurück. Würde das gelingen, dann würden Sie jetzt vielleicht gerade eine Nachricht von uns über Benchmark Metals lesen, als der Kurs noch bei 0,20$ notierte und Eric Sprott Benchmark Metals vielleicht nicht eimal kannte. Dann würden Sie vielleicht darüber lesen, dass wir glauben, dass das 2019er-Bohrprogramm von Erfolg gekrönt sein dürfte und die Aktie in weiterer Folge eine Neubewertung durchleben sollte. – So geschehen!

Wir glauben, dass sich die Aktie von Benchmark Metals im Erfolgsfall und mit starken Resultaten vom 2020er-Bohrprogramm den Bewertungen einer Rupert Resources oder Great Bear schneller anpassen könnte, als mancher denken mag. Ein erneuter Run zahlreicher Goldaktien könnte das noch beschleunigen. Experten wie die von CIBC sehen diesen offensichtlich kommen.

Fazit!

Und nicht nur wir scheinen vom erheblichen Upside der Aktie von überzeugt. Analysencoverage gibt es inzwischen schon von drei Investmentbanken, hierunter von PI Financial, Clarus Securities und auch von der Sprott Capital Group, die Benchmark Metals auch berät (Interessenkollisionen gibt es wie zumeist bei allen drei Häusern: Investmentbanking-Dinestleisungen und halten Aktien). Sprott beispielsweise stuft die Aktie derzeit auf Kaufen und sieht das erste Kursziel aktuell bei 2,50$ (CDN; mehr als eine Verdopplung). Anleger mit etwas Ausdauer könnten vielleicht und gerade jetzt eines der Investments ihres Lebens machen. Die Geologen von Benchmark Metals sehen basierend auf ihrern Erfahrungen der Vergangenheit und den bisherigen Explorationsresultaten das Potenzial für eine Weltklasselagerstätte mit zig Millionen Goldunzen.

Das Lawyers-Projekt in Kanada: Geologen sprachen bereits offiziell von 5 Mio. Unzen

Das Lawyers-Goldprojekt birgt in unseren Augen unglaublich großes Entdeckungspotenzial, die Geologen sprachen bereits öffentlich von einem vermuteten Goldschatz von um die 5 Mio. Unzen.

Das Lawyers-Projekt liegt ferner auch nicht irgendwo in Afrika oder im Dschungel und ist schwer zugänglich, sondern in der für ihre Bergbaufreundlichkeit bekannten kanadischen Provinz British Columbia und hat ganzjährigen Zugang über eine Straße. Mit rund 50 Mio. Dollar (CDN) wurde der Wert der jetzt schon vorhandenen Infrastruktur beziffert. Ferner wurden sogar bereits Partnerschaften mit den sog. First Nations, den in der Gegend lebenden Ureinwohnern, getroffen, die eine Zusammenarbeit mit Benchmark Metals begrüßen und “echte Chancen und Vorteile” für die umliegenden Gemeinden sehen.

Sprott: “Kanadas nächste Entdeckung”







Die Geologen von Benchmark Metals glauben jedenfalls, den großen neuen Goldschatz Kanadas heben zu können. Und auch die Experten von Sprott Equity Research sprechen bereits von “Kanadas nächster Entdeckung”.

Wir wetten kurz- bis mittelfristig auf einen Tenbagger (1.000%+). Einige gute Gründe:

Milliardär und Rohstoffinvestor-Legende Eric Sprott hat zig Millionen in Benchmark Metals investiert ; Extrem namhafte Fondsgesellschaften haben kürzlich investiert; Benchmark besitzt 100% des Lawyers-Goldprojekts im kanadischen British Columbia; das Lawyers-Projekt soll laut ersten Schätzungen über 5 Mio. Uzen Gold beherbergen , folglich einer der neuen ganz großen Goldschätze Kanadas; Infrastruktur im Wert von 50 Mio. Dollar (CDN); konstant starke Bohrresultate vom Vorjahr scheinen bereits Evidenz zu liefern; erste neue offizielle Ressourcenschätzung angekündigt; 100.000 Bohrmeter in diesem Jahr, folglich massig neue Ergebnisse zu erwarten; schon jetzt Vereinbarungen mit den Ureinwohnern auf dem Gebiet; Goldgewinnungsraten der metallurgischen Tests mit 98% top; Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) bereits angekündigt; Mineralisierung geht teils bis in eine Tiefe von deutlich über 300 Metern!





Unsere Meinung:

Wir glauben, dass die Aktie im Erfolgsfall zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die bereits kurz- bis mittelfristig tatsächliches “Tenbagger”-Potenzial aufweisen. – Den Rest erdenken Sie sich – nach bitte sorgfältiger Recherche” – einfach selbst!

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Benchmark Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Benchmark Metals und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Benchmark Metals einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Benchmark Metals und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Benchmark Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

– Werbung / Marketingmitteilung –