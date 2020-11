Sichtbares Gold in Bohrkern von UGA-04 und -05 identifiziert > 150 m von aktueller Mineralressource entfernt Nachrichtenquelle: IRW Press | 04.11.2020, 11:25 | 193 | 0 | 0 04.11.2020, 11:25 | Höhepunkte - Mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold identifiziert zwischen: 45,0–47,5 m Tiefe in UGA-04 In einer Tiefe von 47,3 m in Bohrloch UGA-04 sind die 1 mm großen, disseminierten Bläschen in 5–10 mm mächtigen Ansammlungen erhalten, die für gewöhnlich mit Hohlräumen im Gestein in Zusammenhang stehen Als der Bohrkern von UGA-04 in einer Tiefe von 47,3 m durchschnitten wurde, wurde eine 50 × 20 mm große Zone aus gebändertem bis drusigem, feinkörnigem, grauem bis dunkelgrauem chalzedonischem Quarz identifiziert, der etwa 5 % sichtbares Gold enthält (visuelle Schätzung)

97,82–98,16 m Tiefe in UGA-05 - Laboranalyse von Proben von UGA-04 und -05 „rasch bearbeitet“ – Analyseergebnisse sollen in Kürze eintreffen - UGA-04 und -05 umfassen bedeutsamen, 150 m langen Abschnitt von bestehender Mineralressource 4. November 2020 - MetalsTech Limited (ASX: MTC) („MTC“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Aktionären ein Update hinsichtlich seines Diamantbohrprogramms bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine Šturec („Šturec“) in der Slowakei bereitzustellen. Während der detaillierten geologischen Aufzeichnungen und Probennahmen wurden mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold innerhalb von gebändertem bis drusigem, feinkörnigem weißem, grauem bis dunkelgrauem Quarz zwischen 45 und 47,5 Meter im Bohrkern von Bohrloch UGA-04 sowie zwischen 97,8 und 98,16 Meter im Bohrkern von Bohrloch UGA-05 identifiziert. Das Gold ist vorwiegend als weniger als einen Millimeter große, disseminierte Bläschen innerhalb von gebändertem bis drusigem, feinkörnigem weißem, grauem bis dunkelgrauem chalzedonischem Quarz erhalten. Bei 47,3 Meter in Bohrloch UGA-04 sind die etwa einen Millimeter großen, disseminierten Bläschen in fünf bis zehn Millimeter mächtigen Ansammlungen erhalten und stehen mit Hohlräumen im Gestein in Zusammenhang. Als Geologen den Bohrkern von UGA-04 vor Ort in einer Tiefe von 47,3 Metern durchschnitten hatten, wurde eine 50 mal 20 Millimeter große Zone aus gebändertem bis drusigem, feinkörnigem, grauem bis dunkelgrauem chalzedonischem Quarz identifiziert, der etwa fünf Prozent sichtbares Gold enthält. Seite 2 ► Seite 1 von 4 MetalsTech Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







