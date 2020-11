Gröschls Mittwochskommentar: 45/2020

Und schon wieder ist es soweit. Abgesehen davon, dass Mittwoch ist, also per se schon ein höchst spannender Tag ;-), überschlagen sich die Ereignisse. Natürlich nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande, wo die Regierung sich ihre Amtszeit wohl wirklich anders vorgestellt hat. Ob man die Damen und Herren, die ja zumindest auf der türkisen Seite noch recht jung sind, nun mag oder nicht, leicht haben sie´s aktuell wirklich nicht. Hinzukommt – und auch das gilt wohl für die Seuche und den Terror – richtig zu machen, gibt´s aktuell wenig… Natürlich geht auch mein Beileid an die Angehörigen der Opfer dieser völlig sinnfreien Tat. Es fühlt sich nach wie vor etwas surreal an, dass sowas – zum ersten Mal seit 1985 – im verschlafenen Wien passieren kann.

Bei aller regionalen Tragik ist der spannendste Schauplatz heute natürlich die USA und die dortigen Wahlen. Wie befürchtet gibt es keinen klaren Sieger und die ganze Geschichte wird sich hinziehen. Das erklärt meiner Ansicht nach auch die Marktbewegung; dabei dürfte es sich ganz klar um Buy the Rumour, Sell the Fact gehandelt haben. Jetzt ist nur noch die Frage, welchen Rumour haben wir gekauft und welchen Fact geben wir jetzt und natürlich auch wie weit und wie lange. Der Bauch tät sagen, dass, wenn sich´s doch noch für Trump ausgehen sollte, ob man das nun mag oder nicht, wir kurzfristig eher rallieren werden. Schau mer mal! :-)

Jedenfalls scheint aktuell noch alles offen zu sein. Den erhofften Blue Sweep spielt´s sehr zum Leidwesen vieler aber offensichtlich nicht. Wie es kurzfristig weiter geht, ist leider auch klar: DJ Trump wird sich in der ein oder anderen Form möglicherweise ungerechtfertigt zum Sieger erklären, in die Opferrolle schlüpfen und sich mit aller Kraft an die Macht klammern. Vergleiche anzustellen lass ich hier jetzt lieber… ;-) Tatsächlich dürfte es aber noch eine zeitlang dauern bis ein eindeutiger Sieger feststeht. Die ersten Klagen gegen das Prozedere, insbesondere was die Auszählung der Briefwahlstimmen anbetrifft, sind von den Reps schon eingebracht worden.