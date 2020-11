Scholz will rasche Einigung auf EU-Steuerregeln für Online-Geschäfte

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bis zum Jahresende eine Einigung auf neue EU-Regeln für eine konsequente Besteuerung von Online-Geschäften. Dies kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch vor einer Videokonferenz der EU-Wirtschafts- und Finanzminister an.

"Hier geht es jetzt vor allem darum, dass Einkünfte, die auf digitalen Plattformen wie Airbnb oder Ebay erzielt werden, auch tatsächlich versteuert werden", sagte Scholz. "Wir setzen uns ein für eine gerechte und faire Besteuerung in Europa und das heißt eben: Jedes Unternehmen muss in gleicher Weise seinen fairen Anteil zum Gemeinwohl leisten. Das gilt auch in der digitalen Wirtschaft."