Überschüssige Lebensmittel mit KI umverteilen - SPRK.global schließt siebenstellige Seed-Finanzierung ab

Podcastfolge über SPRK

- Berliner Impact-Start-up SPRK.global entwickelt einzigartige Technologie unterVerwendung von KI, um Lebensmittelverschwendung über die gesamte Lieferkettezu reduzieren- Zu den Investoren gehören u. a. die Toniebox/Boxine-Gründer, derZanox-Mitgründer Jens Hewald und der Corporate Präsident von SamsungElectronics- Das frische Kapital nutzt SPRK, um die technologische Distributionsplattformaufzubauen, sowie Infrastruktur und Logistik zu erweiternDas Berliner Impact-Start-up SPRK.global (SPRK) hat in einerSeed-Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Euro-Betrag von internationalenInvestoren eingesammelt. Die Geldgeber unterstützen das im März 2020 gegründeteStart-up bei dem Ziel, die Lebensmittelverschwendung zusammen mit allenTeilnehmern der Lieferkette signifikant zu reduzieren und langfristig zuvermeiden. Dazu entwickelt und nutzt SPRK einen innovativen undtechnologiegetriebenen Distributionsansatz unter Verwendung von künstlicherIntelligenz. Das Start-up orientiert sich dabei eng an den Zielen der Agenda2030 für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.Investition in eine Zukunft ohne LebensmittelverschwendungZu den SPRK-Investoren gehören u. a. die Toniebox/Boxine-Gründer Marcus Stahlund Patric Fassbender und das Haas Family Office in Österreich, welches überlangjährige, internationale Expertise im Bereich Lebensmittelproduktion verfügt.Auch einige Business Angels glauben an die Vision von SPRK. So unterstützen derImpact Entrepreneur Christian Vollmann, Jens Hewald als Zanox-Mitgründer undehemaliger Chief Technology Officer, der professionelle Fußballspieler MarioGötze als impact-orientierter Start-up-Investor sowie Schauspieler undFilmproduzent Fahri Yardim (Jerks, Tatort, etc.) das Vorhaben. Mit Young Sohn,Corporate President von Samsung Electronics, gehört auch ein Mitgründer derExtreme Tech Challenge zum Kreis der Investoren. Insgesamt sammelte dasImpact-Start-up einen siebenstelligen Euro-Betrag ein und gewinnt zudemrelevantes Fachwissen und Industriekontakte.Einzigartige Technologie zur Reduzierung von LebensmittelverschwendungEine Welt ohne unnötige Lebensmittelverschwendung und dadurch zugleich eineerhebliche Reduzierung von unnötigen CO2-Emissionen ist die Vision von SPRK.Derzeit nutzt die Lebensmittellieferkette kaum Technologien, um überschüssigeLebensmittel zu verteilen und deren Verschwendung somit zu verhindern. Hier