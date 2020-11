Idar-Oberstein (ots) -



- In wenigen Minuten aufgebaut - Kentix SmartXcan ab sofort als Standalone-Set

mit Plug-and-Play erhältlich

- Update zur automatisierten Erkennung unterschiedlicher Viruserkrankungen bald

verfügbar

- Kentix-CEO: "Fieber-Screening für die Offenhaltung von Schulen, Büros und Co.

essenziell, jedoch muss es richtig gemacht werden."



Kentix, der Spezialist für ganzheitliche und skalierbare IoT-Lösungen zum Schutz

geschäftskritischer Infrastrukturen, verbessert den schnellen und

unkomplizierten Einsatz des Fieberscanners SmartXcan zur Vermeidung von

Corona-Hotspots. Dazu bietet Kentix ein Set mit allen nötigen Komponenten für

den Einsatz des SmartXcans zum Fieber-Screening - von der Holzstele zur

Ausrichtung im richtigen Winkel bis hin zur Stromversorgung. Somit ist der

SmartXcan dank Plug-and-Play mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Zusätzlich kündigt Kentix eine KI-gestützte Erweiterung zur Einschätzung über

mögliche Viruserkrankungen an.





Mit dem StarterSet-SmartXcan erhalten Schulen, Büros oder auchEinzelhandelsgeschäfte die Möglichkeit eine automatisierte, schnelle undintuitive Fiebermessung zur Corona-Prävention einzusetzen. LautWeltgesundheitsorganisation (WHO) und Robert-Koch-Institut stellt Fieber einesder häufigsten Symptome bei COVID-19-Patienten dar. Viele Einrichtungen setzendaher bereits auf Fiebermessungen mit dem Infrarot-Handthermometer über derStirn. Die Körpertemperatur wird dabei lediglich an einem Punkt auf der Hautmessen. Dies ist jedoch aufgrund des hohen Toleranzbereiches eine derungenauesten Methoden und führt folglich zu überwiegend falschenMessergebnissen. Weitere Ursachen wie unterschiedliche Messabstände, Emissionender Haut, Messungen außerhalb geschlossener Räume und der Messung an derfalschen Körperstelle führen dazu, dass ein Großteil der durchgeführtenMessungen vor Schulen oder lokalen Geschäften fehlerhaft sind.SmartXcan misst an der AugeninnenseiteDas Plug-and-Play Starter-Set des SmartXcan liefert NutzerInnen alle zumschnellen und unkomplizierten Fieber-Screening notwendigen Komponenten. Das Setenthält den SmartXcan, eine Holzstele sowie ein PoE-Netzteil samt Kabel zurSpannungsversorgung. Der SmartXcan misst die Körpertemperatur durch 1024Sensoren über die Gesichtsarterie an der Augeninnenseite, da die Blutversorgungnur an dieser Stelle eine stabile Temperatur garantiert. So erkennt derFieberscanner eine erhöhte Temperatur sicher in unter einer Sekunde,Falschmessungen werden dadurch vermieden. Das Ergebnis wird visuell undakustisch ausgegeben. Der SmartXcan erfüllt die Norm IEC 80601-2-59.