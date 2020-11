DANBURY/PULLACH (dpa-AFX) - Die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie hinterlassen auch beim weltgrößte Gasekonzern Linde ihre Spuren in der Bilanz. Das ursprüngliche Gewinnziel für das laufende Jahr kappte das Dax -Unternehmen im Mai. Dank seines Sparkurses rechnet Linde allerdings mit einem höheren Überschuss als im Vorjahr. Großes Potenzial sieht der Konzern im Geschäft mit so genanntem grünen Wasserstoff, das er kräftig ausbauen will. Die wichtigsten Punkte für das Unternehmen, was die Experten sagen und wie es für die Aktie läuft.

DAS IST LOS BEI LINDE: