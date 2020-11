BERENBERG belässt Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Die Papiere hätten sich von der guten Situation des Versicherers entkoppelt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dritte Quartal dürfte unter Beweis stellen, dass das Schlimmste vorüber sei und die Aussichten gut seien./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Allianz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de