DE30: Durch die US-Wahlen ist der Markt in Aufruhr

++ Der Gewinner der US-Wahlen steht immer noch nicht fest ++ DE30 steigt über die 12.000-Punkte-Marke nach dem vorherigen Fall ++ BMW, Vonovia und Zalando vermelden Gewinne ++

Die europäischen Aktienmärkte befinden sich in Aufruhr, da die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen noch ausstehen. Die Ergebnisse der Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat deuten darauf hin, dass der Stillstand im US-Kongress anhalten wird, da die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten werden. Der Kampf um das weiße Haus ist so eng, so dass eine Entscheidung aussteht. Biden führt derzeit bei den Wahlen mit 238 zu 217 Stimmen. Die endgültigen Ergebnisse von den wichtigen Swing States wie Wisconsin oder Pennsylvania stehen noch aus.

Die führenden, europäischen Indizes notierten zur Eröffnung der Sitzung tiefer, doch konnten sie sich im späteren Verlauf wieder erholen.

Der DE30 erlebte über Nacht einige wilde Ausschläge und setzte den Handel während der europäischen Sitzung volatil fort. Die jüngste Aufwärtskorrektur wurde nahe der Obergrenze der Overbalance-Struktur (gelber Kasten) sowie dem Fibonacci-Retracement von 38,2 des Abwärtsimpulses von Anfang September gestoppt. Dadurch könnten die Bären begünstigt werden. Durch die US-Wahlen könnte jedoch weiterhin ein volatiler Handel herrschen. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

BMW (BMW.DE) vermeldete im dritten Quartal einen Umsatz von 26,28 Milliarden € (Erwartung: 25,95 Milliarden €). Im Jahresvergleich bedeutet das einen Rückgang von 1,4%. Das EBIT war mit 1,92 Milliarden € um 16% niedriger als im Vorjahr. Während diese Ergebnisse mit Berichten anderer Automobilhersteller, die eine starke Erholung im 3. Quartal 2020 zeigten, übereinstimmen, blickt BMW vorsichtig in die Zukunft. Das Unternehmen sagte, dass ein erneuter Anstieg der Covid-19-Fälle und weitere Einschränkungen die Nachfrage schaden könnte.

Vonovia (VNA.DE) veröffentlichte die Ergebnisse für die ersten 9 Monate des Jahres 2020. Die deutsche Immobiliengesellschaft erzielte in diesem Zeitraum einen operativen Gewinn von 1,016 Milliarden €, was einem Anstieg von 8,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,6% auf 1,433 Milliarden €. Das Unternehmen bestätigte seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr in Höhe von 1,88 bis 1,93 Milliarden € und erwartet, dass der operative Gewinn in der Nähe der oberen Grenze des prognostizierten Bereichs von 1,28 bis 1,33 Milliarden € liegen werde. Vonovia verpflichtete sich außerdem, bis 2050 nahezu klimaneutral zu werden.

Zalando (ZAL.DE) gab heute ebenfalls die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen EBIT von 118 Millionen € (Erwartung: 102,5 Millionen €). Der Umsatz lag mit 1,85 Milliarden € leicht unter den erwarteten Wert von 1,86 Milliarden €. Das Unternehmen plant, die Zahl der Partnerprogramme im Laufe des nächsten Jahres zu verdreifachen.

Die DE30-Mitglieder um 11:25 Uhr. Quelle: Bloomberg

