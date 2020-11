Skytanking geht am Flughafen Berlin Brandenburg an den Start

Hamburg, 4. November 2020 - Skytanking hat den Betrieb am neu eröffneten Flughafen Berlin Brandenburg (BER) aufgenommen. Am frühen Morgen des 31. Oktober 2020 wurde die erste Maschine durch Skytanking betankt. Damit ist das Unternehmen in Deutschland nun an sechs Standorten aktiv.

Christoph Lindke, Geschäftsführer für Skytanking in Deutschland: "Der Flughafen Berlin Brandenburg ist als Hauptstadtflughafen ein wichtiger Meilenstein für Skytanking. Zwar erfolgt die Inbetriebnahme mit mehrjähriger Verspätung, noch dazu in der Corona-Pandemie, aber mit Blick auf die zukünftige Entwicklung sind wir durchaus optimistisch. BER hat das Potenzial, sich zur Drehscheibe für den Flugverkehr nach Osteuropa zu entwickeln."

Berlin ist nach Frankfurt und München der wichtigste Luftverkehrsstandort in Deutschland. In der Metropolregion Berlin-Brandenburg leben sechs Millionen Menschen, außerdem ist Berlin das wichtigste Ziel für Städtereisen in Deutschland. Der Flughafen umfasst eine Fläche von rund 1.400 Hektar und ist für ein jährliches Passagieraufkommen von 46 Millionen ausgelegt.



Skytanking ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG, eines in Hamburg ansässigen Unternehmens, das in den Bereichen Versorgung, Handel und Logistik von Energie & Chemikalien tätig ist. Skytanking bietet Dienstleistungen rund um die Flugzeugbetankung an, inklusive dem Bau und Betrieb von Flughafentanklägern und Hydrantensystemen sowie der Vorfeldbetankung. Zu den Kunden zählen Fluggesellschaften, Flughäfen und Mineralölunternehmen. Die Gesellschaft schlägt jährlich 24,7 Millionen cbm Jet Fuel um, betankt über 2 Millionen Flugzeuge und ist gegenwärtig an 82 Flughäfen in 14 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Nordamerika und Australien vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.skytanking.com und www.marquard-bahls.com

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Christoph Lindke

Managing Director

Skytanking DACH

Tel. + 49 40 37004-0

christoph.lindke@skytanking.com

