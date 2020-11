"Wir mussten die Digitalisierung nicht eilig nachholen, sondern waren bereit" (FOTO)

Köln (ots) -



- Online-Umsatz wächst um 21 %

- Web-Shops waren auf Ansturm eingestellt

- Strategie für den Aufbau der Serverstruktur geht auf



Corona zwingt die deutsche Wirtschaft zur Digitalisierung. Viele Unternehmen,

die sich bisher nur halbherzig an das Thema herangewagt haben, müssen sich in

Folge der Pandemie im Schnelldurchlauf technologisieren - ansonsten laufen sie

Gefahr, für lange Zeit in eine Umsatz- und Ergebniskrise zu rutschen, im

schlimmsten Falle sogar ganz von der Bildfläche zu verschwinden. Wer die

Digitale Transformation hingegen schon frühzeitig angepackt hat, ist im Vorteil.

Das zeigt das Beispiel der Berner Group, die ihre Hausaufgaben erledigt hat,

bevor die Corona-Krise begann, und seit Ende des Lockdowns vor allem über ihre

Online-Kanäle kräftig wächst. Das B2B-Handelsunternehmen konnte den

Online-Umsatz im ersten Halbjahr um mehr als 20 % steigern.





Der Großhändler (1,1 Mrd. EUR Jahresumsatz) mit Hauptsitzen in Köln undKünzelsau beliefert in 23 Ländern Europas professionelle Anwender aus derAutobranche, dem Bauhandwerk und der Industrie mit seinen Produkten undServices. Trotz der wirtschaftlichen Belastungen hat der B2B-Spezialist sogareine geplante Investitionsoffensive in Höhe von rund 60 Millionen Eurounverändert fortgeführt - unter anderem um die weitere Digitalisierungvoranzutreiben. Mit ihrem mutigen Kurs unterscheidet sich die Berner Group vonvielen anderen deutschen Firmen. So ermittelte der Hightech-Verband Bitkom ineiner Umfrage, dass zu Jahresanfang nur jeder vierte Betrieb (24 %) vorhatte,gezielt in die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle zu investieren. 23 % tatendies 2019, wollten aber 2020 nicht nachlegen. 33 % nahmen zuletzt 2018 oderfrüher Geld für die Digitalisierung in die Hand.Langfristige DigitalstrategieWährend laut Studie hierzulande nicht wenige Unternehmen lediglich auf Sichtfahren, wenn es um Digitalisierung geht, verfolgt die Berner Group einelangfristige Strategie: "Grundsätzlich lässt sich zwischen der Digitalisierungunseres bestehenden Geschäftes und der Entwicklung neuer digitalerGeschäftsmodelle unterscheiden", erklärt Christoph Möltgen, der im Vorstanddieses Ressort als CIO verantwortet. "Zur Digitalisierung des bestehendenBusiness gehört zum Beispiel, dass wir unsere Mitarbeiter gruppenweitmiteinander vernetzen durch Anwendungen wie Office365, Skype oder durch einSocial Intranet. Darüber hinaus investieren wir stark in unsereServerinfrastruktur und in wichtige Zukunftsthemen wie E-Commerce, Mobile Apps,CRM, Data Analytics oder Cloud Computing."