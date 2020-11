BARCLAYS belässt Hellofresh auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Durch die Lockdowns in vielen wichtigen Ländern sei ein anhaltender Nachfrageschub im vierten Quartal wahrscheinlich, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren schauten bei dem Kochboxenlieferanten aber schon stärker über 2020 hinaus. Ein Kapitalmarkttag im Dezember könnte hierbei zum positiven Kurstreiber werden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 20:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HelloFresh Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de