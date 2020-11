ROUNDUP/US-WAHL Britischer Außenminister glaubt an verlässliches Wahlergebnis Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 13:30 | 48 | 0 | 0 04.11.2020, 13:30 | LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister Dominic Raab glaubt an ein zuverlässiges US-Wahlergebnis. Er habe "volles Vertrauen", dass die Gewaltenteilung der USA funktioniere und es ein klares Ergebnis geben werde, sagte Raab am Mittwochmorgen im BBC-Interview. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gefordert, die Auszählung der verbleibenden Stimmen gerichtlich zu stoppen und sich zum Sieger der Wahl erklärt. Der konservative Raab distanzierte sich nicht von der Forderung des US-Präsidenten, die Auszählung der Stimmen vom höchsten Gericht stoppen zu lassen. Auf die wiederholte Frage danach warf er der BBC-Moderatorin vor: "Sie nehmen an einer Kampagne teil, statt nur zu berichten." Die Tory-Regierung von Premier Boris Johnson pflegt enge Beziehungen zur Trump-Regierung. Biden hingegen gilt als Brexit-Gegner und EU-Freund. Auch Johnson selbst distanzierte sich am Mittwoch auf Nachfrage der Opposition nicht. "Als britische Regierung kommentieren wir die demokratischen Prozesse unserer Freunde und Alliierten nicht", sagte der Premier im Londoner Parlament. Am Mittwochvormittag stand noch nicht abschließend fest, wer die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat. In mehreren Bundesstaaten wurden noch Stimmen aufgezählt./swe/DP/fba Diesen Artikel teilen

