Preise für Benzin und Diesel gehen weiter zurück / Auch Preisdifferenz beider Kraftstoffe verringert sich (FOTO)

München (ots) - Die Spritpreise gehen zurück, wie der ADAC ermittelt. Super E10verändert sich im Vergleich zur Vorwoche um 2,8 Cent und fällt im Bundesschnittauf 1,178 Euro je Liter. Auch beim Diesel ist ein Rückgang zu verzeichnen: Anden Zapfsäulen sinkt der Preis für einen Liter im Wochenvergleich um 1,2 Centund liegt im Schnitt bei 1,025 Euro.Die Preisdifferenz beider Kraftstoffe verringert sich auf 15,3 Cent. Einenwichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise haben dieRohölnotierungen. Hier zeigt sich im Zuge der US-Wahl ein noch abwartendesVerhalten an den Börsenmärkten. So bewegt sich der Preis für ein Barrel derSorte Brent derzeit um die 40 Dollar Marke. Der Dollarkurs liegt bei knapp 1,17Dollar je Euro.Der ADAC empfiehlt Autofahrern grundsätzlich, vor dem Tanken die Spritpreise zuvergleichen. Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenenTankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld. Laut Club ist Tanken in derRegel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. Unkomplizierte und schnelle Hilfebietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken