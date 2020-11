BAADER BANK belässt NEMETSCHEK AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Angehobene Jahresziele des Softwarespezialisten für die Baubranche seien weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet im neuen Jahr mit Gegenwind von mehreren Seiten und hält daher die Konsensschätzungen für 2021 und 2022 für zu hoch./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 10:18 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Nemetschek Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de