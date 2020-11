Bund zahlt 3,5 Milliarden Euro für Ganztagsausbau an Grundschulen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund pumpt neue Milliardensummen in den Ausbau von Ganztagsangeboten an Deutschlands Grundschulen. Für diesen Ausbau habe die Bundesregierung die Einrichtung eines Sondervermögens beschlossen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in Berlin mit. Jeweils für dieses und kommendes Jahr werde den Ländern eine Milliarde Euro bereitgestellt, jeweils zur Hälfte vom Bundesbildungs- und Bundesfamilienministerium bereitgestellt. Weitere Bundesmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro seien bereits gemeinsam mit den Corona-Hilfen bereitgestellt worden. Ganztagsangebote erhöhten die Chancen der Kinder und unterstützten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei den Eltern. Seibert erinnerte daran, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung realisiert werden solle./bw/DP/jha