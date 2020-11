Industrie sieht sich vor großen Herausforderungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Industrie sieht sich nicht nur wegen der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann sagte am Mittwoch bei einer digitalen Industriekonferenz, die Krise nehme keine Rücksicht auf Transformationsprozesse, die dynamischer würden. Er nannte die Digitalisierung und den Klimaschutz. Industriepräsident Dieter Kempf sagte, es komme darauf an, aus einem Krisenmodus in einen Modus der Zukunftsbewältigung zu kommen.

Hofmann sagte mit Blick auf die anhaltend hohe Zahl der Corona-Neuninfektionen, die Frage sei, ob die zweite Welle erneut zu einer Störung internationaler Lieferketten wie im Frühjahr führe. Dies könne enorme Folgen für die Industrie und für Jobs haben.