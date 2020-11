"Wie erwartet stellte das dritte Quartal 2020 klar den Wendepunkt dar. Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts mit sehr starkem sequentiellen Wachstum im vierten Quartal 2020. Aufgrund dieser spürbaren Belebung liegt die Gesamtjahresprognose 2020 über der Markterwartung. Die Erholung zeigt sich auf breiter Front, jedoch mit den stärksten Impulsen aus dem asiatischen Raum", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE . "Trotz des aktuell wieder steigenden Corona-Infektionsgeschehens blicken wir basierend auf intensiver Arbeit an zahlreichen Neuprojekten und unserem ohnehin sehr starken Produktportfolio zuversichtlich in die mittel- und langfristige Zukunft."

04.11.2020 - Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) hat im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von 40,9 Mio. Euro erreicht (Q3 2019 Umsatz des fortgeführten Geschäftsbereichs: 67,8 Mio. Euro), welcher am oberen Ende der Prognosespanne von 37 bis 41 Mio. Euro liegt. Das EBIT im Berichtsquartal belief sich auf -10,5 Mio. Euro (Q3 2019 EBIT des fortgeführten Geschäftsbereichs: 9,7 Mio. Euro). Die Investitionen lagen mit 3,7 Mio. Euro bzw. 9,1% vom Umsatz weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Der bereinigte Free Cashflow war mit -0,5 Mio. Euro nahezu ausgeglichen.

Für 2020 rechnet Elmos mit einem Jahresumsatz zwischen 227 und 233 Mio. Euro. Das EBIT wird zwischen 6 und 9 Mio. Euro erwartet. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Durch die Prognosereduktion am 03.08.2020 für das dritte Quartal reduzierte man kräftig die Erwartungen, so dass man heute mit "besser als erwarteten Umsätzen" überraschen konnte. Sei es drum, die Kehrtwende scheint vollzogen. Ob die Maßnahmen zur Pandemeieindämmung weltweit im Q4 die positive Entwicklung wieder negativ beeinflussen, scheint zumidnest für da sElmos Management nicht gegeben. Also lassen wir uns überraschen.

Aktuell (04.11.2020 / 14:24 Uhr) notieren die Aktien der Elmos Semiconductor AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von 2,89 EUR (15,16%) bei 21,95 EUR.