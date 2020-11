Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.11.2020

Kursziel: 93,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Erfolg im Cloud-Geschäft hält an: Integration in die SAP Industry Cloud und Gewinnung zweier Großkunden im reinen SaaS-Modell



Die SAP SE hat die cloud4retail-Lösungen von GK Software jüngst in ihre Industry Cloud integriert. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern offeriert SAP auf der Innovationsplattform, die im Juni 2020 vorgestellt wurde, spezifische Cloud-Lösungen zunächst für die Branchen Automotive, Energy Utilities, Consumer Products und Engineering, Construction and Operations. Die Integration des GK-Portfolios komplettiert nun das Angebot für den Handel und unterstreicht u.E. die erfolgreiche Cloud-Strategie GKs.

Bereits seit mehr als zehn Jahren werden GKs Softwareprodukte als SAP Solution Extensions weltweit an Einzelhändler vertrieben. Nun wird das gesamte Portfolio auch direkt in der SAP Industry Cloud angeboten, wobei einzelne Anwendungen, wie SAP Dynamic Pricing by GK ausschließlich als SaaS-Angebot verfügbar sind. Die sich vertiefende Partnerschaft im Cloud-Bereich dürfte den Anteil von SAP an den Umsatzerlösen GKs, der u.E. im Jahr 2018 bei 17% und 2019 bei rund 12% lag, etwas erhöhen. Insbesondere kleinere Händler, z.B. aus der Fashion-Branche, können über die SAP-Cloud noch gezielter angesprochen werden, da GK selbst v.a. große Einzelhändler adressiert. Der Effekt eines steigendes SAP-Umsatzanteils könnte durch ein höheres US-Exposure wiederum (über-)kompensiert werden, da GK in diesem Markt vermehrt auf den Eigenvertrieb setzt. Insgesamt stärkt dieser Schritt das langfristige Umsatz- und Ergebnispotenzial von GK und leistet einen wichtigen Beitrag hinsichtlich der Schaffung attraktiver Erlöse wiederkehrenden Charakters, welche die Visibilität und Stabilität des Geschäftsmodells nachhaltig erhöhen sollten.



Derzeit erzielt GK Software u.E. rund 5 bis 8% der Umsatzerlöse über die Cloud. Durch die Integration des GK-Portfolios in die SAP Industry Cloud sowie die zuletzt erfolgte Zertifizierung der Fiskal Cloud dürfte dieser Anteil in den nächsten Jahren sukzessive ansteigen. Zwar lässt sich das mittelfristige Cloud-Wachstum noch nicht quantifizieren, jedoch sollte es u.E. in den nächsten Quartalen stärker an Dynamik gewinnen.