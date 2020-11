Arbor Metals mit Top-News! Bergbaulegende soll den Explorationsaktivitäten auf dem Rakounga-Projekt in Burkina Faso neuen Schwung verleihen!

Das hoffnungsvolle Junior-Explorationsunternehmen Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040 ; WKN: A2PX21) glänzt in diesen Minuten mit der Nachricht über eine ausgezeichnete Personalie, die geeignet scheint, den Aktienkurs endlich über signifikante Widerstände hieven zu können.

Zusammen mit Bergbaulegende Warren Robb soll ein erfahrenes Geologenteam mit spezieller Expertise für Goldexploration in der Abbauregion Burkina Faso dem laufenden Untersuchungsprogramm auf der Arbor-Schlüsselressource Rakounga zu neuem Schwung verhelfen.



Warren Robb, ein professioneller Geowissenschaftler, verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung.

Robb schloß sein Bergbaustudium 1987 an der University of British Columbia mit einem Bachelor of Science in Geologie ab und arbeitet seitdem sowohl für Senior- als auch für Junior-Bergbauunternehmen. Er hat umfangreiche Erfahrung im Management von Betriebs- und Bohrprogrammen, angefangen von kleinen vorläufigen Tests bis hin zu umfangreichen Analysen zur Definition von Erzreserven und Bergbauarbeiten. Robb leitete Explorationsaktivitäten in Kanada, den Vereinigten Staaten, China, Afrika und Südamerika. Im Jahr 2012 war Robb als Chief Geologist für Roxgold Inc. tätig, wo er sowohl für die Felderkundung als auch für das Diamantbohrprogramm auf den Goldprojekten Bissa West und Yaramoko des Unternehmens in Burkina Faso, Westafrika, verantwortlich war.

Derzeit ist er Senior Vice President Exploration bei Nexus Gold Corp., dem Anbieter des Rakounga-Projekts.

Robb und sein in Burkina ansässiges Team sind seit Jahren direkt am Rakounga-Projekt beteiligt und durch ihre früheren Arbeiten vor Ort sorgen sie für eine Kontinuität bei Arbor Metals mit Blick auf die laufenden Explorationsvorhaben.

Das Rakounga-Goldprojekt besteht aus einem Explorationsareal von 250 Quadratkilometern entlang des Goren Greenstone Belt im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen hundertprozentigen Anteil an dem Projekt von Nexus zu erwerben. Arbor Metals hat die Kontrolle über die im Rahmen des Projekts durchgeführten Operationen und wird versuchen, die früher durchgeführten historischen Bohr- und Vermessungsarbeiten in ihrer Dimension zu erweitern.