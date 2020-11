Rock Tech Lithium veröffentlicht vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie zu Lithium-Konverter – Operative Kosten pro Tonne Lithiumhydroxid auf global niedrigem Niveau

Vancouver, BC, Canada – 4. November 2020 – Rock Tech Lithium Inc. (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, die positiven Ergebnisse einer unabhängigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") bekannt zu geben, die sich in einem ersten Schritt auf einen vertikal integrierten Lithiumhydroxid-Konverter in Thunder Bay, Kanada, bezieht.

Zu den Highlights der PEA gehören:

- Global günstige und damit wettbewerbsfähige Betriebskosten ("OPEX") von 5.956 US-Dollar pro Tonne Lithiumhydroxid (All-in-Sustaining Costs von 6.546 US-Dollar pro Tonne).

- Basisszenario unterstellt eine Produktion von 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr.

- Enormes Potential zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Erweiterung der Produktionskapazität.

Die PEA beweist, dass ein vertikal integrierter Lithiumhydroxid-Konverter in Thunder Bay, der ausschließlich Lithium-Spodumen-Konzentrat aus dem nahegelegenen, 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake verwendet, rentabel und weltweit wettbewerbsfähig ist und gleichzeitig attraktive Investitionsrenditen bietet.

"Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse der PEA, die die Wirtschaftlichkeit eines Lithiumhydroxid-Konverters in Thunder Bay bewertet hat", sagte Simon Bodensteiner, Chief Executive Officer von Rock Tech. "Zusätzlich zu dem in der PEA vorgestellten Basisszenario haben wir auch Möglichkeiten zur Steigerung des Produktionsumfangs des Konverters untersucht. Dieses Szenario führte zu einer weiter verbesserten Wirtschaftlichkeit des Projekts".

Rock Tech beauftragte Wave International mit der Fertigstellung der PEA, die in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) erstellt wurde. Die Autoren der PEA sind Ryan Hanrahan, B.Eng (Hons) Mech (Qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101) und Jingyuan Liu, PhD, ein Experte auf dem Gebiet der Lithiumchemikalien. Bestimmte Informationen in der PEA in Bezug auf das unternehmenseigene Lithiumprojekt Georgia Lake wurden von der DMT GmbH & Co. KG ("DMT") erstellt und in einen technischen Bericht (die "DMT-PEA") aufgenommen, der am 12. November 2018 auf SEDAR eingereicht wurde. DMT überprüfte die DMT-PEA und bestätigte, dass die Annahmen für die Zwecke dieser PEA zur Beurteilung eines vertikal integrierten Lithiumhydroxid-Konverters weiterhin aktuell und zuverlässig sind.