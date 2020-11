Teknosa wächst im dritten Quartal um 61 Prozent und erreicht die beste Quartalsleistung in seiner 20-jährigen Geschichte

ISTANBUL, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Teknosa , eine Tochtergesellschaft der Sabancı Holding, erreichte im dritten Quartal 2020 dank Investitionen in ein umfangreiches Transformationsprogramm und in Kundenerfahrungen sein historisch bestes Quartalsergebnis. Teknosa verzeichnete im 3. Quartal 2020 einen Umsatz von 1,7 Milliarden TL und einen Nettogewinn von 62,5 Millionen TL und erzielte damit ein Umsatzwachstum von 61 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der E-Commerce-Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 123 Prozent.

Teknosa, die führende Technologie-Einzelhandels- und E-Commerce-Plattform in der Türkei, erzielte im dritten Quartal 2020 die höchste Leistung in ihrer Geschichte. Mit einer Rekordwachstumsrate von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielte Teknosa in 3. Quartal 2020 einen Umsatz von 1,7 Milliarden TL und einen Nettogewinn von 62,5 Millionen TL. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte das Unternehmen somit trotz der außerordentlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie einen Nettogewinn von 15,9 Mio. TL. Teknosa setzte seinen kundenorientierten Transformations- und Digitalisierungskurs im Einklang mit seiner Omnichannel-Strategie der letzten Jahre fort und beschleunigte angesichts der Pandemie seine wertschöpfenden Initiativen. Das Unternehmen konnte ohne Unterbrechungen die Kundenerwartungen erfüllen und stand weiterhin an Technologie interessierten Kunden uneingeschränkt zur Verfügung, so dass ein um 28 Prozent gestiegener 9-Monatsumsatz von 3,67 Milliarden TL erzielt werden konnte.

Die Teknosa-Geschäfte, die im Juni wieder geöffnet waren, nachdem Maßnahmen für einen sicheren und gesunden Einkauf eingeführt worden waren, leisteten weiterhin einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz und teknosa.com und die mobilen Anwendungen setzten ihre Leistungsverbesserung fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielte Teknosa im dritten Quartal 2020 ein Wachstum von 123 Prozent im E-Commerce und vervierfachte über die 9 Monate seinen Online-Umsatz nahezu auf 705 Millionen TL.