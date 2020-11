Endlich wieder Kurse beim Dachwikifolio

Nach 2,5 Wochen Wartezeit und mehreren Nachfragen bei wikifolio.com und dem Handelspartner Lang & Schwarz ist unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection seit heute Vormittag endlich wieder handelbar. Der von uns durchgehend ermittelte Kurs hat sich auf Wochensicht leicht positiv entwickelt.

Das Plus fiel mit 0,9% allerdings deutlich geringer aus als beim DAX. Der hatte dafür zuvor aber auch wesentlich stärker an Wert eingebüßt. Unter dem Strich ist unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 damit in den vergangenen drei Wochen von 10,3 auf 14,1 Prozentpunkte gestiegen. Am Freitag lagen wir hier allerdings auch schon bei knapp 20 Prozentpunkten.