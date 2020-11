---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

München, 4. November 2020



Dr. Jan Michael Mrosik wird neuer Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG

München, 4. November 2020 - Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Herrn Dr. Jan Michael Mrosik (56) zum 1. Januar 2021 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der Knorr-Bremse AG berufen.

Weiter hat der Aufsichtsrat entschieden, die Bestellung von Herrn Dr. Jürgen Wilder, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das gesamte Schienenfahrzeuggeschäft, um fünf Jahre zu verlängern. Damit werden die Weichen für eine langfristige und zukunftsorientierte Ausrichtung dieses Geschäftsfeldes gestellt.



"Ich freue mich, dass wir mit Herrn Dr. Mrosik einen sehr erfahrenen Manager gewonnen haben, der aufgrund einer langjährigen Tätigkeit bei der Siemens AG über eine umfassende Kompetenz in der Führung komplexer Unternehmenseinheiten verfügt", sagt Prof. Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG. "Neben seiner Erfahrung in der strategischen und operativen Führung verfügt Dr. Mrosik über eine ausgeprägte Expertise, insbesondere in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Herr Dr. Mrosik gemeinsam mit dem erfolgreichen Vorstandsteam von Knorr-Bremse das Unternehmen in die Zukunft führen wird."



Dr. Mrosik war zuletzt Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Digital Industries (DI) der Siemens AG mit einem weltweiten Umsatz von etwa EUR 16 Mrd. und 76.000 Mitarbeitern. Dr. Mrosik studierte an der RWTH Aachen Elektrotechnik mit einem Abschluss als Diplomingenieur und promovierte dort anschließend zum Dr.-Ing.



"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei Knorr-Bremse. Es ist ein großartiges Unternehmen mit einem hohen strategischen Potenzial, sowohl bei Schienen- als auch bei Nutzfahrzeugen. Wir haben dort beste Voraussetzungen, unsere Marktposition weltweit auszubauen. Mit meinem Erfahrungshintergrund werde ich dabei insbesondere die Digitalisierung vorantreiben", so Dr. Mrosik.