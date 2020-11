In den USA ist die Auszählung der Wahlstimmen zwar noch nicht beendet und unklar, wer als Sieger aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen hervor gehen wird. Für die Nordex Aktie allerdings bedeutet dies am Mittwochmorgen einen massiven Kursrutsch. Aktuell hat sich das Minus auf mehr als 9 Prozent ausgeweitet. Vonseiten des Unternehmens gibt es bisher keine Neuigkeiten. An der Börse hatte man sich aber auf Unterstützung für die ...