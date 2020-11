Bonn (ots) - Im Oktober wurden rund 274 000 neue Pkw zugelassen, das sind 3,4Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 3,6 Prozent weniger als im Oktober 2019. ImJahresverlauf bleibt mit 2,32 Millionen Pkw ein Minus von 23,4 Prozent gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Das zeigen die aktuellen Zahlen desKraftfahrt-Bundesamtes.Ein starkes Plus gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnen weiterhin Wohnmobilemit 83,8 Prozent, was wohl dem Trend zu individueller Mobilität während derCorona-Krise zugeschrieben werden kann. Dreistellige Zuwachsraten haben auchFahrzeuge mit alternativen Antrieben. So stiegen die Zulassungenbatterieelektrischer Fahrzeuge um 365,1 Prozent, sie haben nun einen Marktanteilvon 8,4 Prozent. Hybridfahrzeuge kommen auf einen Anteil von 22,9 Prozent (plus138,5 Prozent). Benziner und Diesel waren dagegen rückläufig mit 29,8 bzw. 18,9Prozent.Das Geschäft mit Gebrauchtwagen entwickelte sich mit 2,6 Prozent gegenüber demVorjahresmonat leicht positiv. Insgesamt wechselten von Januar bis Oktober 5,9Millionen Gebrauchtwagen den Besitzer. Nach Ansicht des ZDK erhält das stark vonPrivatkunden geprägte Gebrauchtwagengeschäft einen Aufschwung durch dieCorona-Krise: Zum einen wechseln viele günstige und ältere Gebrauchtwagen dieBesitzer. Zum anderen haben die Lieferzeiten von Neuwagen dazu geführt, dassPrivatkunden auf junge Gebrauchtwagen umsteigen, weil diese schnell verfügbarsind und die Kunden somit von der Mehrwertsteuer-Senkung bis Ende Dezember 2020profitieren können.Pressekontakt:Stefan Meyer, PR-Referent,Tel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: mailto:smeyer@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/4753700OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe