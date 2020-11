Softing meldet eine neue Kooperation der Tochtergesellschaft Globalmatix AG aus Liechtenstein mit der Aereacontrol GmbH, einem Anbieter von Telematik-Lösungen für Endanwender. Beide Unternehmen „kooperieren in kommerziellen Telematik-Anwendungen und führen Fahrzeug Fern-Diagnose in Echtzeit für markengemischtes Flotten-Management aller Größen, Marken und Modelle ein”, meldet Softing am Mittwoch.Finanzielle Details der ...