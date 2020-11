DGAP-News STS Group AG veröffentlicht Zahlen zum dritten Quartal 2020 - Erholung in Europa und starkes Wachstum in China (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 17:30 | 72 | 0 | 0 04.11.2020, 17:30 | STS Group AG veröffentlicht Zahlen zum dritten Quartal 2020 - Erholung in Europa und starkes Wachstum in China ^

DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis STS Group AG veröffentlicht Zahlen zum dritten Quartal 2020 - Erholung in Europa und starkes Wachstum in China

04.11.2020 / 17:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Erfolgreicher Abschluss des Verkaufs des Geschäftsbereichs Acoustics im Oktober;

* Nach Wiederaufnahme der Produktion: Markterholung in Europa und starkes Wachstum in China;

* Umsatzrückgang um 20,9 % auf 218,5 Mio. EUR (9M/2019: 276,3 Mio. EUR), drittes Quartal mit 82,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Q3/2019: 82,5 Mio. EUR);

* Adjusted EBITDA sinkt im 9-Monatszeitraum auf 1,9 Mio. EUR gegenüber Vorjahr (9M/2019: 14,1 Mio. EUR), drittes Quartal mit 4,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (9M/2019: 4,0 Mio. EUR);

* Sondereffekte von 6,0 Mio. EUR für Abfindungen in Bezug auf die Restrukturierung der Konzernzentrale und Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Verkauf der BU Acoustics;

* Nettofinanzverschuldung (inkl. Leasing) zum 30. September 2020 auf 48,9 Mio. EUR gegenüber dem 31. Dezember 2019 (39,1 Mio. EUR) erhöht. Hallbergmoos/München, 4. November 2020. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68),

ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihre freiwillige Pressemitteilung zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020.

Mathieu Purrey, CEO der STS Group AG: "Die anhaltende COVID-19 Pandemie stellt uns im aktuellen Geschäftsjahr vor allem in Europa vor große Herausforderungen. Trotzdem konnten wir verschiedene Maßnahmen umsetzten, um das Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen. Mit dem abgeschlossenen Verkauf des Geschäftsbereichs Acoustics können wir uns weiter auf unsere vertikal integrierten Kunststoff- und Verbundstofftechnologien fokussieren. Die Veräußerung des Geschäftsbereichs Acoustics in Kombination mit der Restrukturierung unserer Konzernzentrale wird zu einer deutlich verbesserten Profitabilität führen. Die STS Group ist als Automobil-Systemlieferant hervorragend positioniert, um die Megatrends anzugehen." Seite 2 ► Seite 1 von 5 STS Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer