"We are very excited and honored that Iberdrola prefer to use a PEM electrolyser solution from Nel for this landmark green fertilizer project. It is a true testament to our PEM platform, which has been deployed all over the world for several decades. We continuously work to develop larger systems, and with this project our PEM platform will be designed into a 20 MW solution. We have over the course of the last year been working on both alkaline and PEM large-scale solutions, which serve different customer needs, and we look forward to provide our PEM solution for this project," sagt Filip Smeets, SVP Nel Hydrogen Electrolyser, Nel Hydrogen Fueling.

Iberdrola, einer der größten Versorger weltweit, hat gemeinsam mit dem bedeutenden Düngemittelhersteller Fertiberia ein Projekt gestartet, die größte "grüne Wasserstoff-"Produktionsstätte Europas zu bauen. Errichtet werdne soll die Anlage in Puertollano, Spanien: Es soll bestehen aus einer 100 MW Solarenrgieanlage, einen Energiespeicher von 20 MWh und eine 20 MW Elektrolyseanlage. Der grüne Wasserstoff soll größtenteils für die Produktion "grünen" Düngemittels gewnutzt werden.

Wahlausgang wird wichtig

Biden wäre für Wasserstoffwerte Top, Trump würde weiterhin den Klimawandel leugnen, die regenerativen Energien verteufeln und den Umstieg von fossilen Energieträgern auf nachhaltige - wie Wasserstoff - eher behindern und bremsen. Und dann kommt noch der 05.11.2020 - die Q3-Zahlen Nel's werden präsentiert. Quartalsergebnisse sind ein wichtiger Termin gerade für Wasserstofffaktien, bei denen jede Quartalspräsentation zum Prüfprozess wird, ob man die hochfliegenden Pläne für die Zukunft im erwarteten Umfang erfüllt hat - Bloom Energy musste letzte Woche erleben, wie kräftig der Markt Erwartungsverfehlungen abstrafen kann (Findet sich u.a. in unserem H2-Wochenupdate für die KW44). Gerade nach den NIKOLA-Turbulenzen, der gescheiterten Kapitalerhöhungnatürlich erwartet der Kapitalmarkt an diesem Tag auch Antworten auf folgende Fragen: