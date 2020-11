Bonn (ots) - Winfried Schaur , Executive Vice President UPM Paper ENA, ist auf

der online-Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP) in

seinem Amt als VDP-Präsident bestätigt worden. Auch die Vizepräsidenten Moritz

J. Weig , geschäftsführender Gesellschafter der Moritz J. Weig GmbH & Co. KG,

sowie Dr. Christopher Grünewald , Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr.

Grünewald GmbH & Co. KG, wurden wiedergewählt.



Für das Kuratorium für Forschung und Technik der Zellstoff- und Papierindustrie

im VDP wurde Dr. Stefan Karrer , Papierfabrik August Koehler SE, erneut als

Vorsitzender gewählt. Das Kuratorium ist ein dem VDP angegliederter Verein und

bildet den organisatorischen Rahmen für die Forschungsförderung des VDP.







deutschen https://de.wikipedia.org/wiki/Zellstoff - und

https://de.wikipedia.org/wiki/Papierindustrie und repräsentiert nach Produktion

und Umsatz über 90 Prozent der Branche. Die Zellstoff- und Papierindustrie in

Deutschland ist die die größte in Europa und weltweit Nr. 4.



Bilder des VDP-Präsidenten und der Vizepräsidenten finden Sie unter:



https://www.vdp-online.de/verband/praesident-und-vizepraesidenten



Pressekontakt:



Gregor Andreas Geiger

Bereichsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Director Press and Public Relations

Verband Deutscher Papierfabriken e. V.

German Pulp and Paper Association

Adenauerallee 55

53113 Bonn

FON +49 (0) 2 28 2 67 05 30

FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50

Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52

http://www.vdp-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/4753803

OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)





