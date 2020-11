Anlegerverlag Tesla – Stillstand statt Fortschritt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.11.2020, 17:48 | 24 | 0 | 0 04.11.2020, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Eigentlich steht der innovative Elektroautobauer Tesla aus den Vereinigten Staaten von Haus aus für das Wort Fortschritt. Am heutigen Mittwoch ist die Aktie des Unternehmens allerdings nicht in der Lage, auch Ergebnisse zu liefern und steht quasi still. Der Kurs kann nicht entscheidend nach oben verbessert werden und lässt die Anleger mit einem Staunen zurück. Man ist ja verwöhnt… Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte man eigentlich wieder mehr von der Aktie erwartet, denn man schien die Konkurrenz wieder deutlich hinter sich zu lassen. Aber heute kann man nicht von einem positiven Trend sprechen. Stillstand bei Tesla bedeutet quasi das gleiche wie eine negative Tendenz. Keine guten Zeiten für diese hochveranlagte Aktie, auf die viele Anleger setzen und hohe Wetten abgeschlossen werden! Wie kann sich Tesla aus dieser dramatischen Lage wieder befreien? Wird man bald wieder in Tritt kommen und seinen soliden Aufwärtstrend fortsetzen können? Man hofft es auf jeden Fall für alle, die es mit der Aktie halten und ihr Geld hier investiert haben. Heute kann die Aktie auf jeden Fall nicht überzeugen und steigert sich nur minimal um 0,04 Prozent, wodurch die Aktie um 15 Cent zulegt. Neuer Kurswert: 361,15 Euro! Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer