WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Donald Trump in der Wahlnacht um 2.20 Uhr im Ostsaal des Weißen Hauses vor seine Gäste tritt, sind viele Stimmen noch nicht ausgezählt. Erst bemängelt der US-Präsident, dass mangels Ergebnis seine geplante "große Feier" noch nicht stattfinden könne. Dann macht er, was seine Kritiker befürchtet haben: Trump erklärt sich einfach selber zum Sieger. "Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen", sagt er. Und fügt dann hinzu: "Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen." Seit Monaten hat Trump das Feld dafür bereitet, ein ihm nicht genehmes Wahlergebnis anzuzweifeln. Nun ist es soweit.

Dabei kann von einem Sieg zu dem Zeitpunkt keine Rede sein - Trumps Behauptung entbehrt jeder Grundlage. Bei seinem nächtlichen Auftritt können sowohl der Republikaner als auch sein demokratischer Herausforderer Joe Biden noch auf die magische Zahl von 270 Wahlleuten aus den Bundesstaaten kommen, die in den USA bei einer Präsidentenwahl den Sieg bedeutet. Trump behauptet, in wichtigen Bundesstaaten - in denen das Ergebnis noch längst nicht feststeht - uneinholbar vorne zu liegen. Als Biden am Mittwoch nach Auszählung weiterer Stimmen aufholt, zeigt sich Trump verschnupft.

In einem Bundesstaat nach dem anderen sei sein Vorsprung "auf magische Weise verschwunden", kritisiert Trump. "Sehr merkwürdig" nennt er die bei einer Wahl nicht ungewöhnliche Entwicklung. Es ist genau, was Trump befürchtet: dass Briefwahlstimmen, die in wichtigen Bundesstaaten noch gezählt werden müssen, das Pendel zugunsten Bidens ausschlagen lassen. Seit Monaten schon wettert der Präsident dagegen, dass diese Stimmen nach dem Wahltag überhaupt noch ausgezählt werden dürfen. Nun versucht er Nägel mit Köpfen zu machen, und kündigt an, vor den Supreme Court zu ziehen. Der Fernsehsender CNN spricht von "einem Angriff auf den demokratischen Prozess".

TRUMP-NIEDERLAGE NUR BEI MANIPULATION?



Wie Trump die laufende Auszählung legitim abgegebener Stimmen vor dem Obersten Gericht stoppen möchte, lässt er offen. Möglich wäre eher, Ergebnisse in einzelnen Bundesstaaten zum Beispiel wegen geänderter Fristen bei der Briefwahl juristisch anzugreifen - aber erst nach der Wahl. Womöglich geht es Trump zunächst auch nur darum, das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Wahl weiter zu untergraben, falls das Ergebnis doch zu seinen Ungunsten ausfällt.