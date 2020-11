Anlegerverlag Daimler geht richtig steil! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.11.2020, 18:48 | 98 | 0 | 0 04.11.2020, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow, was macht denn Daimler da? Die Aktie schießt richtig stark in die Höhe und wirkt wie unaufhaltsam! Hiervon kann man sich wohl momentan als Anleger eine Menge versprechen und an dieser Stelle hohe Renditen generieren! Man sollte wahrscheinlich schnell sein und jeden Euro mitnehmen, den man kriegen kann, denn die Aktie steigt rapide in die Höhe und man weiß nicht wohin es noch gehen kann! Anlegertipp: Jetzt voll einsteigen? Oder doch lieber Daimler-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Klar, man könnte es sich nun einfach machen und die Renditen einfahren. Aber es scheint nicht wirklich risikoreich zu sein, weitere Aktien zu erwerben und die Aktie einfach arbeiten zu lassen. Daimler verspürt durch die Kooperation mit Volvo einen grandiosen Aufwind! Man scheint sich gerade den Konkurrenten Tesla vorzuknöpfen und einen neuen, innovativen, nachhaltigen Weg einzuschlagen! Das scheint also nicht der richtige Zeitpunkt zum Verkauf zu sein, ganz im Gegenteil. In dieser Lage bietet es sich wirklich an, weiter zu investieren. Daimler macht auch heute wieder einen saftigen Schritt nach oben und generiert Gewinne. Diese liegen heute bei starken 1,50 Prozent, wodurch die Aktie um 0,71 Euro nach oben geht und nun bei grandiosen 47,91 Euro liegt! Fazit: Kann Daimler jetzt weiter die Verluste der Coronakrise aufholen und mächtig durchstarten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer