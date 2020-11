die Aktienmärkte hatten eine "blaue Welle" der Demokraten erwartet, nun wird aufgrund geringerer Stimulus-Hoffnungen der Reflations-Trade rückabgewickelt

Die Aktienmärkte feiern heute eine heftige Party - obwohl nach wie vor nicht klar ist, wer die Wahl wirklich gewinnt und nächster US-Präsident wird. Vor allem Tech-Werte steigen - und das aus drei Gründen (mehr dazu im Video). Kommen die US-Demokraten noch einmal mit einem blauen Auge davon - schließlich haben Sie die Erwartungen der Demoskopen deutlich verfehlt? So oder so: die Aktienmärkte hatten eine "blaue Welle" der Demokraten erwartet, nun wird aufgrund geringerer Stimulus-Hoffnungen der Reflations-Trade rückabgewickelt (Value schwächer, Tech stärker, Anleiherenditen fallen). Was aber kommt nahc der Party? Die Aussicht auf weniger Stimulus sowie ein Donald Trump, der nun alle Register zeiehn wird wenn Biden doch gewinnt, sind das größte Risko für die Aktienmärkte in den nächsten Tagen..

