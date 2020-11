PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch, dem Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, einheitlich im Plus geschlossen. Während der ungarische und der tschechische Aktienmarkt deutliche Kursgewinne einfuhren, ging es in Polen nur leicht nach oben. An der Moskauer Börse wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl lag zu Handelsschluss noch nicht vor. In einigen entscheidenden Bundesstaaten wurden noch Stimmen ausgezählt. Amtsinhaber Donald Trump hatte sich in der Frühe bereits vorzeitig zum Sieger ausgerufen und deutete am späten Nachmittag auf Twitter Wahlbetrug an, allerdings ohne Belege oder Hinweise auf einen solchen anzuführen. Das Wahlkampfteam von Herausforderer Joe Biden zeigte sich unterdessen zuversichtlich, dass der ehemalige Vizepräsident noch am heutigen Mittwoch die für den Wahlsieg notwendigen Wahlmännerstimmen erreichen wird.