Columbia Threadneedle: Kommentare zur US-Wahl

Toby Nangle, Globaler Leiter Asset Allocation bei Columbia Threadneedle Investments:

„Da die Auszählung der Stimmen bislang nicht abgeschlossen ist, sind die Präsidentschaftswahlen noch in der Schwebe. So könnte es möglicherweise noch einige Tage bleiben. Daher birgt ein übermäßiges Vertrauen in die mittelfristige Bedeutung dieser Wahl für die Märkte ein ernstes Risiko. Die Stimmenauszählung bei entscheidenden Senatorenposten zeigt, dass die Demokraten selbst im Falle eines Wahlsieges von Biden keine komplette Kontrolle haben dürften. Daher ist es nun weniger wahrscheinlich, dass sich die Befürchtungen von Anlegern bezüglich einer strikteren Regulierung des Technologiesektors bewahrheiten. Die Aussicht auf ein sehr umfangreiches Finanzpaket, welches das nominale Bruttoinlandsprodukt ankurbeln, die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen erhöhen, Deflationsängste dämpfen und die Anleihenrenditen in die Höhe treiben würde, ist im Falle eines gespaltenen Kongresses geringer. Daher erscheinen die ersten Marktreaktionen angemessen, im Zuge derer die Anleihenrenditen zurückgegangen sind und Qualitätsaktien weiter die Nase vorn haben.“

Nicolas Janvier, Leiter US-Aktien in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Columbia Threadneedle Investments: