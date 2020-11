Covid-19: PGIM Fixed Income erwartet Wachstumsrückgang in der Eurozone

„Während die zweite Welle des Covid-19-Virus in Europa an Fahrt gewinnt, ist die Region von der "Phase Eins" der Pandemie in die "Phase Zwei" oder Phase des "Lebens mit dem Virus" übergegangen. Während erstere durch strikte Sperren und eine stärker als erwartete Erholung der Wirtschaftstätigkeit gekennzeichnet war, wird letztere durch die Wiedereinführung von Restriktionen (wenn auch weniger streng als die zu Beginn dieses Jahres eingeführten), engagierte steuer- und geldpolitische Unterstützung und einen Plan zur Einführung von Impfstoffen, der einen Boden für wirtschaftliche Aktivitäten im vierten Quartal und darüber hinaus schaffen sollte, eingerahmt. Der schlussendliche Übergang in die "Phase Drei" wird als Erholung nach dem Virus und dessen dauerhafte Auswirkung auf das potenzielle Wachstum positioniert, das wahrscheinlich nicht zum Trend vor der Krise zurückkehren wird, wenn wir uns an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren.

Unser Wachstumsausblick für den Euroraum erwartet eine leichte Wachstumsschrumpfung im 4. Quartal, mit der Möglichkeit einer weiteren Schrumpfung im 1. Quartal 2021, bevor es danach zu einer Erholung kommt. Vor diesem Hintergrund revidieren wir unsere BIP-Prognose für das Jahr 2020 für den Euroraum leicht auf -7% (von -8%) und revidieren auch unsere BIP-Prognose für 2021 für den Euroraum auf +4% (von +5%).