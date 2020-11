Damit sind ein weiteres Mal die Voraussetzungen geschaffen für heilloses Chaos. Wähler könnten noch lange Zeit im Dunkeln tappen und nicht wissen, ob im kommenden Januar Trump oder Biden für die nächsten vier Jahre als Präsident vereidigt wird. Erwartungsgemäß hat der amtierende Präsident bereits in der Wahlnacht damit begonnen, Zweifel an Briefwahlstimmen sowie dem amtlichen Endergebnis zu säen, und den Sieg faktisch für sich in Anspruch genommen.

Auf Messers Schneide, / Kommentar zur US-Wahl von Peter De Thier Frankfurt (ots) - Zweifel daran, dass es einen klaren Ausgang der US-Präsidentschaftswahl geben würde, haben sich bestätigt. Damit ist jenes Worst-Case-Szenario, vor dem Experten gewarnt hatten, zur Realität geworden: Der Demokrat Joe Biden wird aller Voraussicht nach einen souveränen Sieg bei den Direktstimmen verbuchen, könnte aber in der alles entscheidenden Zahl der Wahlmänner unterliegen - so wie auch seine Parteifreunde Hillary Clinton und Al Gore, der vor 20 Jahren gegenüber dem Republikaner George W. Bush den Kürzeren zog.

Damit zündet er Nebelkerzen, die von einem legitimen, demokratischen Wahlverfahren ablenken, dieses in Frage stellen und somit den Weg pflastern für mögliche Unruhen. Ein weiteres Mal hat Trump bewiesen, dass er von Verwirrung und Ablenkungsmanövern zehrt. Wieder stellt er anerkannte demokratische Institutionen in Frage, in diesem Fall die Auszählung von Stimmen. Erneut stellt er damit autoritäre Tendenzen unter Beweis, die in einer der weltgrößten Demokratien keinen Platz haben sollten.



Zweifelhafte Umfragen



Wie aber konnte es dazu kommen, dass die Umfragen ein weiteres Mal danebenlagen und offenbar außerstande waren, die Stimmung im Lande einzufangen? Vor vier Jahren hatten Umfragen zwar relativ akkurat an der Direktstimmenmehrheit gemessen einen Sieg der Demokratin Hillary Clinton gegen den politischen Senkrechtstarter Trump vorausgesagt. Unterschätzt hatten Wahlforscher aber die Tücken eines überholten Wahlsystems, welches Trump den Sieg bescherte, weil er in Staaten mit einem hohen Anteil desillusionierter Wechselwähler die Nase knapp vorn hatte.



Wähler aus Staaten wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Arbeiter aus der Auto-, Stahl- und Kohleindustrie, die über Jahrzehnte Demokraten gewählt hatten. Wähler, die sich von den Karrierepolitikern in Washington aber im Stich gelassen fühlten, in dem Außenseiter Trump eine erfrischende Alternative zum politisch Etablierten sahen und daher für ihn stimmten. Die Folge: In diesen drei Staaten des sogenannten "Rostgürtels" konnte der Immobilienunternehmer seinerzeit sämtliche Wahlmännerstimmen für sich verbuchen.